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У МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освіту

Колаж РБК-Україна: українські школярі можуть навчатися за національною та місцевою програмами
Автор: Володимир Костирін

Українські діти, які зараз проживають за кордоном через російське вторгнення, з початком цього навчального року можуть навчатися в школах як за місцевою програмою, так і долучитися до навчання за національною програмою за кількома формами.

Про це 1 вересня передали в прес-службі міністерства науки і освіти України.

Так, відомство оприлюднило брошуру про організацію навчання дітей, які тимчасово перебувають з сім'ями за кордоном і бажають продовжувати здобувати українську освіту. Документ підготовлений МОН спільно з Офісом віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Зважаючи на те, що у багатьох країнах Європи здобуття освіти у місцевих навчальних закладах є обов’язковим, Україна пропонує своїм громадянам різні форм навчання за національною програмою", - йдеться в заяві.

У міністерстві звернули увагу, що освітній процес може бути організований у зручний для учня час дистанційно, паралельно з отриманням освіти в країні перебування.

У брошурі міститься інформація про освітні можливості для українських учнів і вчителів за кордоном, а також ресурси з навчальними матеріалами, до яких надано безплатний доступ.

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Як інформують у МОН, учні можуть:

  • продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо навчальний заклад надає таку освітню послугу),
  • долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України,
  • здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема де дитина навчалася до виїзду за кордон,
  • можна звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або до однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні,
  • або приєднатися до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.

У МОН розповіли, як українські школярі за кордоном можуть навчатися за національною та місцевою програмами (фото: eu-ua.kmu.gov.ua)

Завантажити брошуру можна за цим посиланням. Крім того, інформація про організацію освіти за кордоном доступна через освітній чат на платформі Telegram (https://t.me/EducationUaBot) і Viber (https://cutt.ly/EducationUaBot).

Раніше повідомлялося, що в школах Польщі не вистачає вчителів, і у Вроцлаві шукають українських педагогів.

До слова, перед цим у Польщі з'ясували, що українські діти вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн у школах України, таким чином перебуваючи у двох системах освіти одночасно.

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