Найдовшехворий COVID-19 українець одужав: як йому це вдалося

Коронавірус в Україні ще не досяг свого піку, його прогнозують після травневих свят, десь до 19 травня. Але тенденція одужання хворих людей не може не радувати. 24-річний одесит Максим Головкін був першою людиною в місті, який підхопив коронавірус. На щастя, 4 травня тест показав йому негативний результат.

Після того, як Максим вперше дізнався про своє інфікування COVID-19, він прийняв рішення самоізолюватися в квартирі. В результаті провів у чотирьох стінах 55 днів. Хлопець думає, що підхопив інфекцію, перебуваючи в США, де він буває дуже часто.

За його словами, в Америці, на 14 день пацієнти перестають бути заразними і їх не обмежують у контактах з оточуючими. Якщо у них до цього часу немає симптомів - вважається, що вони повністю одужали.

Максим говорить, що члени його сім'ї від нього не заразилися, всі дотримувалися санітарних норм, ходили в масках і рукавичках.

За словами українця, лікарі і місцева влада спілкувалися з ним дистанційно.

"Мені подзвонила поліція питала, де я знаходжусь. Я говорив, що я весь час вдома. Тому що я перебував весь час в ізоляції. Лікарі почали зі мною поступово спілкуватися по телефону, потім і облздрав почав зі мною спілкуватися", – сказав Максим.

Максим Головкін розповів про хворобу коронавірусом (відео:ТСН)

Як ми раніше писали, самий довгохворіючий COVID-19 українець видужав.