Молодий нардеп від "Слуги народу" взяв собі в помічниці танцівницю (фото)

25-річний новоспечений нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Мовчан вирішив взяти до себе на роботу в помічниці 24-річну танцівницю і тамаду Валерію Гриценко. До речі, сама дівчина родом з Кременчука, живе в Києві, раніше працювала танцівницею в турецьких готелях і морських лайнерах. Нині 24-річна Валерія займається організацією весіль, про що свідчить її сторінка в соцмережі Facebook.

Дівчина із задоволенням демонструє фото з поїздок, селфі, а також любить викладати фото в купальнику з кокейлями в руках.

Фото: Валерія Гриценко (facebook.com/gritsenko.lera)

За свою роботу у Мовчана дівчина буде заробляти гроші, адже на сайті парламенту зазначено, що Гриценко працює у нардепа за трудовим договором на постійній основі.

Відзначимо, що в резюме дівчини зазначено, що вона – хореограф-постановник. Гриценко закінчила Харківську державну академію культури.

Фото: Валерія Гриценко (facebook.com/gritsenko.lera)

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