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Молодая Луна в августе изменит жизнь только трех знаков Зодиака. А вы в списке?

Гороскоп на 16 августа (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Гороскоп на 16 августа будет положительным только для трех знаков Зодиака. Их жизнь кардинально изменится благодаря тому, что Луна переходит в фазу новолуния.

Об этом пишет Meta.

Телец

Именно эти знаки Зодиака первыми почувствуют изменения в жизни под влиянием молодой Луны. Тельцы получат новые поводы для радости и счастья. Особенные изменения могут случиться в сфере вашего окружения. Люди вокруг будут активно поддерживать вас и все ваши начинания. А если вы познакомитесь с кем-то, то новые друзья приведут вас к успеху.

Стрелец

Вы почувствуете силы для новых свершений. Более того - последнее новолуние августа подарит вам возможность преодолеть все трудности. В конце концов, вы сможете достичь желаемого в том вопросе, который давно вас беспокоит или не дается. Поэтому забудьте все сомнения и не тормозите.

Кроме того, Стрельцы могут уверенно избавляться от всего, что забирает энергию и не доставляет удовольствия: отношения, работа, привычки и т. д.

Рыбы

У Рыб может возникнуть ситуация, когда придется искать компромисс и улаживать споры. Представители этого знака ощутят успех в личной жизни, а вот в других сферах нужно будет активно поискать возможности для перемен. Звезды советуют обсудить это с родными: вы получите достаточно дельные советы.

Раньше мы рассказывали, для кого из знаков Зодиака сентябрь станет сюрпризом.

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