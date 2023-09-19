Молодые артисты, вытесняющие "динозавров" украинской эстрады: KOLA, YAKTAK и другие

KOLA

Анастасия Прудис - участница "Голоса страны", которая очень долго и усердно пробивала себе дорогу к большой сцене. Ее замечали, но не интересовались. А во время полномасштабной войны песни девушки стали цеплять сердца украинцев. Ведь она вкладывала в них не только свои эмоции, но и чувства, которые знакомы для каждого украинца.

Следует сказать, что нынешняя KOLA - это яркая звезда украинского шоу-бизнеса. Она уже успела спеть в Европе с Дмитрием Монатиком на одной сцене, а это высокий уровень. Ее песня "Біля серця" все еще не исчезает из информационного пространства.

LAUD

Еще один выпускник "Голоса страны", который к тому же стал фирменным голосом шоу "Танцы со звездами" вместе со своей коллегой KOLA. Но У Владислава уже давно есть большая аудитория ценителей творчества, ведь его тембр голоса уникален.

Сейчас LAUD все чаще дает концерты в городах Украины и собирает целые залы, что свидетельствует о его карьерном взлете.

SHUMEY

Песня Олега "У тополі" стала для парня отправной точкой в мир популярности и народной любви. Он обладает талантом для написания текстов, которые способны пробирать до мурашек. Именно поэтому он считается одним из самых популярных молодых исполнителей ХХ века.

А спеть в дуэте со Златой Огневич - это действительно показатель того, что мир легенд воспринимает молодого парня как серьезного артиста.

ROXOLANA

ROXOLANA - молодая, талантливая украинская певица, которая за время своей карьеры уже успела покорить сердца миллионов украинцев.

Девушка настоящий талант, поскольку у нее тонкое чувство музыки и текста, из которых по итогу получатся волшебные песни. Ее стиль очень нежен, она цепляет словами и интонациями. А это очень важно, особенно в современном шоу-бизнесе. Можно сказать, что ей нет равных. А песня "Тримайся" до сих пор очень популярна

YAKTAK

Ярослав успел спеть дуэтом с такими артистами как Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, DOVI, KOLA. Но и сольные проекты молодого человека нашли место в сердцах украинцев.

Он пишет тексты так, как чувствует и имеет свою цель - популяризировать украиноязычные песни. Его трек "Не мовчи" сделал его действительно популярным. Сейчас голос Ярослава узнают с первых секунд песни, а это уже о многом говорит.

ENLEO

Душа этого юного певца не имеет границ, а осведомленность в мировом шоу-бизнесе вызывает восторг. Ведь именно он сделал профессиональный перевод известной песни "Another Love" Тома Одела, назвав ее "Інша любовь", которая стала невероятно популярной и приобрела новые смыслы.

KORNEL

Молодой певец, выпустивший песню под названием "3.05.Мамо" и ставший известным благодаря ей. И сейчас он не оставляет тех высоких позиций, к которым долго шел. Его биография интересует многих, но сам парень не часто соглашается давать личные комментарии. А вот писать будоражущие тексты - именно в его стиле.

Добавим, что еще до полномасштабной войны, украинская культура приобрела совершенно новый уровень. Появились сотни молодых талантов, умеющих лаконично и емоционально помещать свои мысли в тексты и музыку, выпуская песни, которые быстро становятся вирусными.

А если сравнить количество новых имен в украинском шоу-бизе сейчас и два года назад, можно сказать, что оно значительно возросло. И эти новые имена уже потихоньку затмевают тех, кто десятилетиями посвящал свою жизнь эстраде. И это не может не радовать.