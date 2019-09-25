Молода жінка загадково загинула на очах у рідних: екстрасенси вирішили поставити крапку в цій справі

У Бердичеві молода жінка на ім'я Юля раптово померла на очах у свого 7-річного сина, чоловіка та його сестри. У неї стався незрозумілий напад задухи, який спровокував зупинку дихання і смерть.

Рідні Юлії досі в шоці від того, що сталося і розповіли, що допомогти жінці вони не змогли. У той фатальний день сестра чоловіка Світлана прийшла до них у гості, щоб провідати свого племінника і брата. Дорослі спілкувалися на кухні, а потім Юля раптово сказала, що їй стало погано і вийшла в туалет. Через кілька хвилин родичі почули, що жінка задихається.

Юлія разом з чоловіком

"Боже, це страшно згадувати. Її трусило, кидало, вона очі закатувала. Ніби напад стався", - розповіла Світлана.

Вона повідомила, що напад Юлії був дуже схожий на епілепсію. Вона разом з братом намагалася надати жінці першу допомогу, але всі їх старання виявилися марними. Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть Юлії. В офіційному висновку написали – асфіксія. 7-річний син Юлії Давид досі не усвідомив, що мами більше немає. Родичі йому сказали, що її просто забрали в лікарню.

Після смерті Юлії рідні помітили, що в квартирі почали відбуватися дивні речі – годинники самі по собі зупинялися, а вікна самі собою відкривалися. Крім того, сестра покійної зізналася, що вночі побачила привид своєї сестри. Привид звернувся до Олени і закликав врятувати 7-річного Давида.

Хаял Алекперов (Фото: Прес-служба)

Рідні звернулися за допомогою до екстрасенсів і на допомогу до Бердичева приїхали Хаял Алекперов і Яна Пасинкова. Після довгого і виснажливого розслідування Алекперову вдалося побачити привид загиблої Юлії.

"Я не міг відірвати очей від духу цієї жінки. Адже вона, як дві краплі води була схожа на мою першу любов. Вона каже, що таємниця у відкритій труні", - зізнався екстрасенс.

В Бердичеві при загадкових обставинах загинула молода жінка (Відео: YouTube/СТБ)

Що саме з'ясували екстрасенси, можна буде подивитися на телеканалі СТБ 25 вересня. У двох серіях передачі "Слідство ведуть екстрасенси" фахівці з'ясують, що ж насправді сталося з Юлією і чому вона тепер просить врятувати свою дитину.