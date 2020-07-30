Молода українка поскаржилася на домагання військових лікарів: що сталося

Молода харків'янка поскаржилася на неадекватну поведінку та грубі домагання військових лікарів під Сумами, куди приїхала у відрядження для проведення диспансеризації пацієнтів.

Лікар-невропатолог із Харківського госпіталю Євгенія Москаленко розповіла Styler про неналежну поведінку двох військовослужбовців з медичної роти 58-ї бригади, що дислокується в місті Конотоп, які приставали до неї та інших дівчат-медиків.

За її словами, в місті Глухів відразу по приїзду ці чоловіки стали демонструвати своє хамство, розпускали руки, перебували в нетверезому стані та дозволяли собі нахабні й брутальні висловлювання на адресу прибулих дівчат.

"З боку двох військовослужбовців, які також є лікарями - майора Горобця і його колеги - була некоректна поведінка до наших дівчат", - розповіла Євгенія.

Вона зізналася, що була шокована такими "випадами" і навіть не знала, як реагувати.

"Гей, мала, посунься, бо я тебе зараз лясну по с*аці", - процитувала вона слова Горобця в перший же день зустрічі та додала: "З перших фраз ми якось розгубилися, тому що скільки ми не їздили - ніхто собі такого не дозволяв".

Москаленко каже, що ці двоє були напідпитку, заявляли про намір забрати дівчат і повезти кататися і гуляти, намагалися потрапити до них у номер в готелі під приводом залишити алкоголь в холодильнику.

"Ми навіть не знали, як на все це реагувати. Вони були неадекватні", - скаржиться дівчина.

Євгенія спробувала осадити "залицяльників" і зазначила, що цивільна, а не військовослужбовець, тому їм не підкоряється.

Подібні домагання до харків'янок тривали кілька днів, і дівчата постійно перебували в стресовому стані. Всі відмови та обурення військові або пропускали повз вуха, або відповідали грубістю і називали дівчат "хамлом харківським". Також говорили, що їх тут залишать.

Через кілька днів після приїзду - відрядження стартувало 6 липня і мало закінчитися за планами 10-го - Євгенії подзвонили та заявили, що вона залишається А інші їдуть автобусом назад.

Дівчина зовсім зневірилася, бо попереду планувалася поїздка до Стецьків на інше місце диспансеризації. А везти її туди повинен був Горобець на своєму авто, хоча майор практично не "просихав".

У підсумку перелякана Євгенія зателефонувала друзям і попросила про допомогу.

Пізніше військові вибачилися за інцидент, але дівчина все одно вирішила розказати про ситуацію, щоб попередити інших дівчат про те, з чим вони можуть зіткнутися.

Раніше ми писали про те, чим завершилася резонансна справа після гучного скандалу про домагання в ЗСУ.