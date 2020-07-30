Молодая украинка пожаловалась на домогательства военных врачей: что произошло

Молодая харьковчанка пожаловалась на неадекватное поведение и грубые домогательства военных врачей под Сумами, куда приехала в командировку для проведения диспансеризации пациентов.

Врач-невропатолог их Харьковского госпиталя Евгения Москаленко рассказала Styler о неподобающем поведении двух военнослужащих из медицинской роты 58-й бригады, дислоцирующейся в городе Конотоп, которые приставали к ней и другим девушкам-медикам.

По ее словам, в городе Глухов сразу по приезду эти мужчины стали демонстрировать свое хамство, распускали руки, находились в нетрезвом состоянии и позволяли себе наглые и грубые высказывания в адрес прибывших девушек.

"Со стороны двух военнослужащих, которые также являются врачами - майора Горобца и его коллеги - было некорректное поведение к нашим девушкам", - рассказала Евгения.

Она призналась, что была шокирована подобными "выпадами" и даже не знала, как реагировать.

"Эй, малая, подвинься, я тебе сейчас хлопну по ж*пке", - процитировала она слова Горобца в первый же день встречи и добавила: "С первых фраз мы как-то растерялись, потому что сколько мы ни ездили - никто себе такого не позволял".

Москаленко говорит, что эти двое были навеселе, заявляли о намерении забрать девушек и повезти кататься и гулять, пытались попасть к ним в номер в гостинице под предлогом оставить алкоголь в холодильнике.

"Мы даже не знали, как на все это реагировать. Они были неадекватные", - жалуется девушка.

Евгения попробовала осадить "ухажеров" и отметила, что гражданская, а не военнослужащий, поэтому им не подчиняется.

Подобные приставания к харьковчанкам продолжались несколько дней, и девушки постоянно находились в стрессовом состоянии. Все отказы и возмущения военные либо пропускали мимо ушей, либо отвечали грубостью и называли девушек "хамлом харьковским". Также говорили, что их тут оставят.

Спустя несколько дней после приезда - командировка стартовала 6 июля и должна была закончиться по планам 10-го - Евгении позвонили и заявили, что она остается А остальные уезжают на автобусе обратно.

Девушка совсем отчаялась, так как впереди намечалась поездка в Стецки на другое место диспансеризации. А везти ее туда должен был Горобец на своем авто, хотя майор практически не "просыхал".

В итоге перепуганная Евгения позвонила друзьям и попросила о помощи.

Позже военные извинились за случившееся, но девушка все равно решила рассказать о ситуации, чтобы предупредить других девушек о том, с чем те могут столкнуться.

Ранее мы писали о том, чем завершилось резонансное дело после громкого скандала о домогательствах в ВСУ.