Молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы за здоровье, детей и благополучие семьи

Сильная молитва к Богородице

Царице моя Преблага, Надіє моя, Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радість, ображених Покровителька. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богоматір, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь.

Молитва к Богородице о замужестве, любви и детях

О, Пресвята, Богообрана Діво, Святого Утішителя Духа Всенепорочная Невесто, Пребожественного ж Отця Небесного Дочка Превожеделенная, серед терня світу цього Тим здобута, як крин пресвітлий добротою дівоцтва блискучий, да Сину Божому Чиста! Що ж віддамо Тобі в пресвітлий день цієї Благовіщення, бо Архангела Гавриїла красою безмірного дівоцтва Свого здивувала ти і від того невимовне зрадіння сприйняла ти?

Що принесемо Тобі за всі втіхи Твої, якими звеселила Ти в цей день увесь світ видимий і невидимий, найбільше ж занепалий давнині рід людський? День спасіння нашого початок і що від віку таїнства явище: нині бо Слово Боже тихо скине з небес, бо крапля крапля на землю, і всілися в Твою Богоблагодатну незайману утробу і бути Плоть спасіння нашого заради.

Задля цього сьогодні Ангели тріумфують на небесах і все створіння веселиться і радіє, що святкує початок визволення свого від роботи нетління у свободу слави чад Божих. Нині радіє жіноче єство, Єви заради занепале, бо послухавшись змію смуток роди дружинам і нестримно введе смерть.

Ти ж, Діво, дозволила ти від гірких робіт весь рід людський і свободою Христовою природа жіноча вшанувала ти, за дівством чистим ще справжнє життя ввела ти, і цього заради дружини, дівство тримає, ворога яву перемагати починають. Нині Адам тріумфує, бачивши, що в цей світлий день виповниться на Тобі перше райське благовістя, як насіння Дружини зітре голову змія.

З ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж Тобою, Пречиста, скасуйся давньою огидою Божою до людини, Бога бо ще привела Ти до нас. Задля цього молимо Тебе: виконай нас від вищої висоти смирення Своєї ялинки вмістити можемо, нехай принесемо Ти у всесвятий день Благовіщення Твого Твої від Твоїх, у кожній справі блазі не мислити висока, але вину в смиренні духу перебувати. Сією першою чеснотою прикраси, у пресвітлий день цього свята Твого в лагідності й чистоті серця з Архангелом Гавриїлом заволав тобі: Радуйся, Благодатна, Радуйся, Втішна, Радуйся, Преблагословенна, Господь з Тобою та Тобою з нами навіки. Амінь.

Молитва за детей к Богородице

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси й сохрани під покровом Твоїм моїх чад (імена), Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних, які в утробі матері перебувають.

Покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого й Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм.

Матір Божа, введи мене в образ Твого Небесного материнства. Вилікуй душевні й тілесні рани дітей моїх (імена), моїми гріхами нанесені. Вручаю дитину цілком Господеві моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.

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