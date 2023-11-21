"Молилась, чтобы в меня попала ракета". Появились ранее не опубликованные кадры нападения ХАМАС на фестиваль в Реим

На фестивале Нова возле кибуца Реим в Израиле от рук террористов ХАМАС погибло 347 человек. Еще более 40 человек были похищены. Это трагическое событие стало самым крупным убийством мирного населения в истории Израиля.

Новые кадры кровавой резни на этом фестивале появились совсем недавно. О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram-канале South First Responders.

На новых кадрах, которые удалось получить с камер наблюдения с территории фестиваля, видно, как террористы ХАМАС расстреливают двух бегущих женщин. Кадры были сняты в кибуце Алумим, который находится также рядом с фестивалем.

Группа людей побежала к ближайшему кибуцу, чтобы укрыться и находиться в безопасности. Однако они сразу же попали в засаду ХАМАС. Трое боевиков с оружием, похожим на АК-47, выбежали к людям.

Один из террористов преследует женщин, в конце догоняет одну, хватает ее за волосы, а потом стреляет в нее в упор. Вторая женщина замирает от страха, просит ее пощадить, но он ее также убивает.

На другом видео видно, как несколько человек прибывают на стоянку Алумим, окруженную желтыми воротами. Они выходят из машины и пытаются друг друга успокаивать. И в этот момент их атакует группа террористов ХАМАС. Люди пытаются покинуть стоянку, но в них начинают стрелять. Двоих женщин террористы догнали и расстреляли.

Скриншоты

27-летняя Миллет Бен Хаим вместе с друзьями была на фестивале, делала селфи. Когда раздался сигнал тревоги, она пыталась выехать вместе с друзьями на машине. Но ХАМАС заблокировал все пути отхода и открыли огонь по людям.

Она вышла из машины и пыталась убежать через близлежащие поля, но куда бы она не бежала, люди кричали ей, что впереди опасность.

"Это похоже на кошмар, когда ты знаешь, что бежишь недостаточно быстро. Когда вы чувствуете, что ваше тело становится слабее и слабее. Вы слышите звуки выстрелов", - рассказала Миллет.

Данные ее телефона показали, что она бежала без остановки в течение двух часов и преодолела почти 12 км.

Многие люди бежали навстречу мужчинам в форме, полагая, что это полиция, которая их спасет. Но это также были ХАМАС, которые просто расстреливали всех подряд.

В кибуцах, которые были на их пути, они убивали стариков, беременных женщин, младенцев. Потом сжигали дома и автомобили.

"Один из моих лучших друзей был в шоке и хотел остаться на вечеринке. Чутье подсказывало мне, что это плохая идея. Теперь я знаю, что была права. Из тех, кто остался, почти все были изнасилованы, похищены или убиты. Почти никто не выжил", - добавила Милле.

Она нашла какой-то куст и спряталась под ним вместе с тремя женщинами. Они крепко обнялись и сидели неподвижно, чтобы их не нашли. Потом она позвонила в полицию, но там ей сказали, что все близлежащие поселения оккупированы террористами и сейчас помощь не придет.

"Я просто молилась, чтобы в меня попала ракета. Я помню, как лежала и ненавидела свое тело и свою одежду. У меня было ощущение, что все это как бы прелюдия к террористам. Тогда я не знала, что они насилуют других девушек. Но я знала, что это произойдет, когда они меня найдут. Я знал, что меня изнасилуют. А затем убьют и заберут тела с собой. Я хотела сама себя похоронить, не могла вынести эту мысль", - признается девушка.

Милле чудом спаслась от ХАМАС (скриншот)

Она разговаривала со своей семьей и пыталась их убедить, что у нее счастливая жизнь, пытаясь произнести утешительные последние слова.

"Какая странная мысль - утешать свою семью из-за собственной смерти", - добавила она.

Милли и еще 100 человек с фестиваля спас гражданский герой Рами Давидиан. Он связался с девушкой и сказал, что вытащит ее. Он посигналил, когда приехал, но вокруг свистели пули, и девушка боялась выйти из укрытия.

После входа на эту территорию армии обороны Израиля, было обнаружено просто устрашающий арсенал оружия, в том числе и термобарические бомбы, которыми ХАМАС поджигал дома и людей заживо. Так же было много РПГ, минометов, АК-47, мины, дроны, сотни патронов, которые прятали в мешках с рисом.

Также были обнаружены повязки "Исламского джихада", смертоносные снайперские винтовки Драганова, бытовые шланги, начиненные взрывчаткой и зарядами.

У ХАМАС очень мощный арсенал оружия (фото: Daily Mail)

"Это не было подготовлено как-то ополчением, нападавшим на военные объекты, это было огромное количество оружия и взрывчатых веществ, предназначенных для использования против гражданских лиц и семей в домах, а не против солдат. Намерением террористов было убить как можно больше гражданских", - говорят в армии обороны Израиля.

Более того, военные сообщили, что оружие первоначально было из Северной Кореи, России и Ирана, хотя маршрут в сектор Газа, все еще неясен. Многие боеприпасы были спрятаны в продуктах питания. Не исключено, что в гуманитарной помощи.