Чи можуть українських водіїв оштрафувати за несправні габарити: це повинні знати усі

Так, згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП, керування транспортним засобом, який має несправності системи гальмівного або кермового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (це стосується і габаритних вогнів) або інші технічні несправності може потягти за собою штраф у розмірі 340 гривень.

Як відомо, водій зобов'язаний перевірити справність роботи авто перед виїздом. Однак, він не може це контролювати під час їзди.

Окрім того, якщо поліція виписала штраф за їзду з несправними габаритами, то автомобіліст має право його оскаржити в суді. Зазначається, що поліції буде складно довести намір водія - те, що він навмисне продовжував їзду, знаючи про проблему з габаритними вогнями.

Також, якщо водій не знав про несправність, це є приводом для її усунення, а не накладення адміністративної відповідальності.

Відомо, що водії зобов'язані у період з 1 жовтня по 1 травня вмикати додаткове освітлення в тому числі у світлу пору доби. Це передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху.

Невиконання цієї норми можуть обернутися додатковими хвилинами неприємного спілкування з правоохоронцями на дорогах.