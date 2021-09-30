Можуть навчатися і влітку: у МОН зробили важливу заяву щодо канікул школярів
У Міністерстві освіти розповіли, що розглядають різні варіанти щодо навчання, а саме щоб воно було безпечним і діти могли отримати якісну освіту. Однак, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули.
Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, пише ТСН.ua.
Учні можуть навчатися влітку
За словами міністр освіти Сергія Шкарлета, МОН надіслало школам рекомендаційний лист щодо канікул.
"Школи можуть розглянути гнучкий графік канікул у червоній зоні, де треба 100% вакцинованих освітян. Якщо не буде цей відсоток, або від 80% до 100%, засновник може ухвалити рішення гнучкого пересунення канікул",– заявив Шкарлет.
Також очільник навів ситуацію в одеській школі, де із 60 вчителів лише 12 вакциновані, і ті, хто без щеплення на знак протесту вийшли перекрити дорогу. Згодом у ситуацію втрутилися батьки дітей, які вимагали від освітян вакцинуватися.
"Теж така певна дискусія відбувалася, але виїхали на місце представники департаменту освіти Одеської ОДА. Теж саме: провели роз‘яснювальну роботу. Сьогодні вже додано 16 вчителів, які вакцинувалися. То їм запропонували, у такому випадку, на період, коли це найбільш сприятливі умови, щоб COVID не розповсюджувався, як це показує влітку, змістити канікули, влітку навчатися, такий варіант теж є", — додав Шкарлет.
Окрім того, він наголосив, що наразі розглядають різні варіанти того, щоб освітній процес не зупинився і діти не залишилися без якісної освіти.
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