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Чи можуть родичі перевести виплати пенсіонера з пошти на картку: точна відповідь

Колаж РБК-Україна: Чи можуть родичі перевести виплати пенсіонера з пошти на картку
Автор: Світлана Мащенко

Українцям дали точну відповідь на питання, чи можна родичам перевести пенсійні виплати з Укрпошти на банківську картку без присутності пенсіонера.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного кур'єра.

Без присутності отримувача виплат це можливо тільки в разі наявності нотаріального доручення (довіреності).

Так, пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати своєї пенсії, – шляхом зарахування на рахунок в банку, або через АТ Укрпошта.

Для зміни способу виплати з пошти на банк необхідно відкрити банківський рахунок та подати відповідну заяву до сервісного центру Пенсійного фонду (де ви територіально перебуваєте).

Щоб подати заяву, пенсіонер має бути присутній особисто або ж оформити довіреність на іншу особу.

Після введення воєнного стану відбулися певні зміни

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 "Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164" посвідчення довіреностей здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Раніше ми писали, чи можуть українські пенсіонери отримувати виплати за кордоном після переїзду.

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Пенсії