Мого тата вбили: донька героя Небесної сотні потрясла пронизливою історією про батька

Донька героя Небесної сотні потрясла мережа своєю розповіддю (фото: Ira Didych/Facebook)

Донька героя, який загинув на Майдані, розповіла пронизливу історію про свого батька

Донька героя небесної сотні Сергія Дидыча Іра потрясла мережа пронизливої історією про її батька. Сергія вбили на Майдані в 2014 році. Тоді маленькою Ірі було 12 років. Зараз дівчинці 18, але рана в її серці від втрати батька не може загоїтися. У день смерті батька, 18 лютого, дівчина поділилася з українцями своїми спогадами, а також розповіла, як вона зараз живе.

"А ви знаєте, що у мене тато загинув? 6 років тому. В Києві. На Майдані. Не пам'ятаю, писала я про це прямо тут. Мабуть, немає. Я була дитиною, коли його вбили. Мені було 12. В той день я повернулася зі школи додому. Робила уроки. Дивилася прямі трансляції з Майдану. Вогонь. Колеса. Крик. І пишалася своїми батьками, що вони там. А потім дізналась, що мого батька вбили", - написала Іра.

Дівчина зазначила, що їй боляче, коли в Україні відпускають на волю екс-беркутівців і коли страждають від ниеты прості люди, які змушені вибивати собі соцдопомогу.

Сергій Дідич з маленькою Ірою (фото: Ira Didych/Facebook)

"Я плачу, коли про жертовність говорять. Коли беркутівців в Росію відпускають. Коли "дегероизируют". Коли б'ються за соцдопомогу. Коли вирішують, хто за кого повинен вмирати. Але живу", - згадує дівчина.

За словами Іри, смерть стала частиною її життя і єдиний чоловіків для неї - це її батько, вона не може навіть зустрічатися з хлопцем, так як не розглядає інших чоловіків.

"Тому що про смерть говорити не зручно. Я буду ковтати сльози десь в кутку кімнати. Бо що я вам скажу? Ви ж і так не зрозумієте. І не повинні розуміти. І сподіваюсь ніколи не зрозумієте. Я вам ще можу багато прикладів навести, коли про смерть говорити незручно. Але ви зрозуміли - ніколи. Вам зручно говорити про Героїв. Про Подвиги. Про історію. Про Гідність. Про Свободу. Про Людяність. Про Майдані. Але про смерть вам говорити незручно. Ви повинні знати. Мій тато загинув на Майдані. 18 лютого. Тому що якщо ви цього про мене не знаєте, то ви нічого про мене не знаєте. Смерть частина мого життя. І вашу теж", – так закінчує свою історію Іра.

Відзначимо, що Сергій Дідух - громадський активіст і засновник і директор туристичного клубу "Золоте Руно". На Майдані був сотником Івано-Франківської сотні.