Зеленский об ударе по Одессе: Силы обороны обеспечат подонкам справедливую реакцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая - когда на место попадания прибыли спасатели и врачи", - заявил президент.

По словам Зеленского, в результате удара среди погибших и пострадавших есть фельдшеры экстренной медицинской помощи, а также спасатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Также сейчас продолжается поиск людей под завалами. На месте событий работают все необходимые службы.

"Я поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших. Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", - добавил Зеленский.

В том же числе президент напомнил о сегодняшних военных совещаниях. Он поручил Кабинету министров сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных, массовых дронов.

"Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это - принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем более ощутимыми будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) продолжать свое больное правление, а следовательно, и войну", - отметил Зеленский.

Российский удар по Одессе 15 марта

Российские террористы атаковали сегодня Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

В результате вражеского обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Сейчас продолжается разбор завалов.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.