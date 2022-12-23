"Мое величайшее счастье": Лилия Ребрик в свадебном платье очаровала красотой (фото)

Как Лилия Ребрик поздравила мужа

"11 лет любви, любви, поддержки, понимания и души в душу. Это - мое величайшее счастье, мой величайший дар судьбы, небес, Вселенной: встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь!" - написала Ребрик в сообщении.

Она перечисляет все достижения совместной жизни с Андреем и говорит, что они всегда все делали вместе.

Лилия Ребрик предстала в свадебном платье на годовщину свадьбы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга с точки зрения, когда никаких слов не нужно. Конечно, как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляла нашу любовь", - искренне рассказывает она.

Обойти все испытания современности также невозможно, поэтому Лиля пишет и о том, как они преодолевают трудности во время войны в Украине.

Лилия Ребрик предстала в свадебном платье на годовщину свадьбы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях - любовь: ко мне, к девочкам, к нам", - признается в сообщении актриса.

Она также убеждена, что в дальнейшем их пара будет становиться мудрее, опытнее, а любовь - еще сильнее.