RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мое величайшее счастье": Лилия Ребрик в свадебном платье очаровала красотой (фото)

Лиля Ребрик и ее муж Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская актриса и телеведущая Лиля Ребрик отмечает годовщину свадьбы с хореографом Андреем Диким. Пара вместе уже 11 лет, и сегодня у них стальная свадьба.

В честь праздника звезда делится фантастическими кадрами прошлогодней свадебной съемки на своей странице в Instagram.

Как Лилия Ребрик поздравила мужа

"11 лет любви, любви, поддержки, понимания и души в душу. Это - мое величайшее счастье, мой величайший дар судьбы, небес, Вселенной: встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь!" - написала Ребрик в сообщении.

Она перечисляет все достижения совместной жизни с Андреем и говорит, что они всегда все делали вместе.

Лилия Ребрик предстала в свадебном платье на годовщину свадьбы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга с точки зрения, когда никаких слов не нужно. Конечно, как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляла нашу любовь", - искренне рассказывает она.

Обойти все испытания современности также невозможно, поэтому Лиля пишет и о том, как они преодолевают трудности во время войны в Украине.

Лилия Ребрик предстала в свадебном платье на годовщину свадьбы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях - любовь: ко мне, к девочкам, к нам", - признается в сообщении актриса.

Она также убеждена, что в дальнейшем их пара будет становиться мудрее, опытнее, а любовь - еще сильнее.

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как проводила телеэфир утром 24 февраля.

Смотрите также, как младшая дочь Ребрик покорила исполнением хита "Ой у лузі червона калина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия РебрикакторкаШоу-бизнес