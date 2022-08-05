Модна і безпечна забавка чи отрута? Патологоанатом показала правду про кальяни

Медик навела дані World Health Organization, за якими година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет.

Так, під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму.

Що містить дим від кальяну?

Чого там тільки нема: нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол, важкі метали. Ці речовини є канцерогенами і можуть викликати онкологічні захворювання.



А от оксид вуглецю, який є у димі, активніше ніж кисень зв'язується з гемоглобіном і це призводить до гіпоксії (кисневого голодування тканин, особливо мозку).

Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що і в цигарках.

Жодні фільтри не допоможуть

Лікар стверджує, що молоко і вода ніяк не фільтрують важкі метали і нікотин.

Крім того курці кальяну, зазвичай, затягуються глибше, ніж курці цигарок - токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.

Можна заробити купу супутніх болячок

Це і гепатит А, і вірус герпесу, і туберкульоз, і ковід, і карієс, якщо користуватися спільним мундштуком.

Шкода від кальяну жінкам, що годують грудьми, та вагітних

Бензапірен, що є у димі, проникає у грудне молоко та у плаценту, може викликати порушення нервової та ендокринної системи у дитини, та навіть розвиток пухлин.

Бензапірен швидко накопичується в організмі та важко виводиться.



Цікаво, що в арабських країнах, за даними досліджень ВООЗ, 17% людей, які недавно отримали діагноз туберкульоз, захворіли саме через спільне куріння кальяну.

Лікарка показала, що робить куріння кальяну з легенями людини. Але це не для слабкодухих. Дивитися нижче.