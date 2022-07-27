Мобільні бригади Фонду Ахметова продовжують безкоштовні психологічні консультації

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова курсують Україною та проводять групові психологічні консультації для переселенців на тему "Як подолати стрес під час війни".

За консультацією до психологів здебільшого звертаються люди, які вимушено залишили свої домівки. Вони, як і усі мешканці України, переживають травму війни, але її підсилює необхідність починати все спочатку у новому місці.

Наразі консультації проходять у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Досвідчені фахівці допомагають відвідувачам вийти з кільця тривоги та паніки і продовжувати життя попри все. Цього разу бригада відвідала Кривий Ріг.

"Проект направлений на допомогу щодо того, як справлятися зі стресом, як вбудувати його у своє життя. Як мати надію та йти далі", - пояснює психолог фонду Яніна Астаф’єва.

Мета психологічних консультацій фонду - охопити якомога більше людей, щоби надати їм підтримку, навички та інструменти, які вони зможуть самостійно використовувати для стабілізації психоемоційного стану.

Якщо вам необхідна підтримка, дізнатися про дату та місце консультації психологів можна у соціальних мережах фонду.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проекту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 91 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ахметова з курсу "Травма війни".