У багатьох є вроджений імунітет: Комаровський розповів, що буде з COVID-19 в Україні

Український педіатр і ведучий Євген Комаровський назвав причину, завдяки якій багато людей безсимптомно переносять коронавірус. На його думку, у багатьох людей є вроджений імунітет до цього вірусу. Також лікар дав свій прогноз по коронавірусу в Україні та прокоментував бізнес, пов'язаний з пандемією.

Комаровський заявив, що "у досить великої кількості людей, мабуть, є просто вроджений імунітет", тому багато хто просто не хворіє. Багатьом вдасться взагалі уникнути захворювання. Про це Євген Комаровський розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Так, перехворіють не всі. Хтось не може цим захворіти просто за визначенням. У нього така імунна система, що її коронавірус перемогти не може. І таких людей немало. Це раз. По-друге, ми зараз весь час намагаємося оцінювати колективний імунітет за наявності антитіл. Ось кажуть: "Навіть в Нью-Йорку антитіла всього у 30%, попри такий спалах". Тобто нам всім до колективного імунітету, тобто до 60-70%, ще дуже довго", – розповідає лікар.

Також лікар розповів, що наявність антитіл необов'язкова для того, щоб людина змогла швидко впоратися з хворобою – головне, щоб були "клітини пам'яті" про перенесений коронавірус.

"Але вже ж відомо всім, що величезна кількість людей перемагає хворобу. У них немає антитіл або вони виявляються в незначній кількості. Але імунна система залишає клітини пам'яті – вона може надалі справлятися з інфекцією. Тобто наявність антитіл необов'язкова. Їх може не бути, але ти захищений. Вони є – вони просто не виявляються", – вважає Комаровський.

Лікар також заявив, що після пандемії коронавірусу світ суттєво зміниться, однак нашу країну ці зміни торкнуться в помірному ступені.

"Світ зміниться. Але ці глобальні зміни світу в помірному ступені торкнуться нашої країни. Ми надто далекі від цивілізації та від тих економічних законів... Послухайте, у нас біржі немає в країні", – наголошує лікар.

Також Комаровський висловився про бізнес на коронавірусі та про вакцинацію проти COVID-19.

"Швидше за все, будуть (робити щеплення від коронавірусу – ред.), тому що упустити такий випадок і заробити навряд чи люди... Ну, ти ж розумієш... Зараз, наприклад, я бачу, що в нашій країні найкрутіший бізнес – це тести. Кращого бізнесу просто немає", – зазначає медик.

Варто відзначити, що раніше Комаровський розповів найголовніше про профілактику коронавірусу. Медик підкреслив, що виникнення хвороби у здорової людини залежить від трьох факторів.