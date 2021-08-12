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"Мені незручно матюкатися при Ользі": Фреймут спробувала навчити репера-брутала елегантно пити чай

Новость на русском →
Четвер 12 серпня 2021 11:25
"Мені незручно матюкатися при Ользі": Фреймут спробувала навчити репера-брутала елегантно пити чай Колаж РБК-Україна: Фреймут спробувала навчити репера Kyivstoner елегантно пити чай
Автор: Світлана Мащенко

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка любить вчити українців хорошим манерам, запустила своє нове шоу під назвою "НіНіНі". Першим гостем став брутальний репер Kyivstoner, який потрапив під гарячу Оліну руку.

У підсумку вийшло досить смішно - шоу набирає перегляди, лайки і позитивні коментарі. А найкращі моменти з випуску - дивіться на відео нижче.

Концепт спецпроекту полягає в тому, що Оля запрошує зіркового гостя за стіл, при цьому розповідаючи і показуючи правила етикету.

"Гостем став відеоблогер і репер Kyivstoner, який від хороших манер далекий так само, як Троєщина від метро. На його прикладі Фреймут і пояснювала, як тримати чашку, розмішувати цукор і їсти круасан", - підписана нарізка смішних моментів.

Фреймут обклала репера-брутала серветками і притримувала йому підборіддя, поки той сьорбав чай. Все виглядало досить безглуздо, контрастно, але при цьому мило.

"Вибачте, будь ласка, зараз нас дивляться серйозні виховані люди... Чесно, мені дуже щиро... дискомфортно при Ользі матюкатися, але з іншого боку якось взагалі п**уй", - сказав музикант.

Відео: Фреймут вчить Kyivstoner пити чай (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Ось як відреагували користувачі мережі, подивившись перший випуск шоу з Ольгою Фреймут:

  • Це бомба! Обожнюю Ольгу і дуже чекала в Ютубі. Ви повернулися з крутим форматом.
  • Це геніально. Оля, нарешті ви знімаєте щось своє, дуже смішний і цікавий формат.
  • Цікавий формат, вчити на прикладі когось, підкреслюючи помилки. Дуже позитивний випуск.
  • Цікаво та пізнавально у легкому невимушеному форматі... Прикольно. Чекаю на інші випуски.

Повний випуск шоу можна подивитися за посиланням тут.

Раньше Ольга Фреймут розповіла, як поборола COVID-19.

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Ольга Фреймут
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