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27-річна українка зарізала ножем жінку: на руках у неї була дитина

STYLERЖиття    30.07.2019 - 16:55
27-річна українка зарізала ножем жінку: на руках у неї була дитина
Фото: Місце НП (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Потерпіла 30-річна жінка доставлена в лікарню

У Черкасах словесна перепалка між двома жінками закінчилася кривавою драмою. 27-річна черкащанка не стримала емоцій і встромила ніж у спину іншої жінки. НП сталася 29 липня на вулиці Симиренківській, повідомляє прес-служба поліції міста.

На руках у нападниці було немовля. На місце кривавих розборок приїхали патрульні, які побачили на місці драми скривавлену 30-річну жінку з ножем у спині. Її терміново госпіталізували в найближчу лікарню. Зараз оперативники почали розслідування події.

"Зі слів очевидців, між двома городянками виникла словесна перепалка, в ході якої одна завдала ножове поранення іншій. Причому під час конфлікту у нападаючої на руках знаходилося немовля. Свідки описали підозрювану і вказали, куди вона подалася. Інспектори, патрулюючи прилеглу територію, недалеко від місця скоєння злочину затримали схожу за описом людину. Нею виявилася 27-ми річна мешканка Черкас", - повідомили в поліції.

27-річна українка зарізала ножем жінку: на руках у неї була дитина

Фото: Місце НП в Черкасах (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

В коментарях до новини підписники повідомили, що нападниця була дуже зухвало одягнена, також відзначили, що вона циганка.

27-річна українка зарізала ножем жінку: на руках у неї була дитинаСкріншот коментарів (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Як ми раніше писали, в Берліні зарізали українську заробітчанку Наталю Михайлюк. Її тіло було виявлено в квартирі, де вона працювала хатньою робітницею. Зараз її роботодавця затримала поліція за підозрою у вбивстві дівчини.

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