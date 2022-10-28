Международный день анимации: 5 красивых видео, от которых вы будете в восторге

Tik Tu - "Котку"

Это история о двух образах - женщинах и котах, якобы живущих вместе, но почему-то со временем кот начинает сводить женщину с ума. Участники группы Tik Tu говорят: "Коты не те, кем они кажутся", а режиссер-аниматор Анастасия Фалилеева отмечает, что данная работа больше музыкальный мультфильм, чем видеоклип.

ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"

Два года назад ТНМК выпустили очень патриотически-обучающий анимационный фильм об Украине, художником работы был Саша Даниленко. Музыканты ТНМК говорят: "Украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше - зависит от тебя!"

Неудивительно, что данное видео создано при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, а впоследствии клип получил сразу две награды: клип года от "YUNA" и лучший короткометражный анимационный фильм от "Золотої Дзиґи".

BORYSOFSKY - "Метамодерн"

Это анимационная история о многозначности и неопределенности, о свободе, равенстве и зависимости, которая выражается в жизни и музыке. "Метамодерн" пускает нас в эмоциональное путешествие по разным мирам и процессам. Это жизненные ситуации, существующие сейчас или существовавшие ранее, плотно пересекаясь друг с другом.

Над созданием анимационного видео работали украинское творческое объединение samizdart режиссер и аниматор Святослав Гуцуляк, а также художники Даниил Куценко и Олег Курт.

alyona alyona - "Якби я була не я"

Анимационный клип стал первым анимационным фильмом для певицы. Как подчеркнула сама alyona alyona, он стал "своеобразным женским манифестом и вызовом оставаться самими собой и отстаивать собственную личность". Работал над созданием видео аниматор Саша Даниленко, он решил обратиться к жанру лирик-видео, чтобы по смыслу музыкальной композиции было легче успеть.

Radiohead - "Paranoid Android"

По версии журнала Rolling Stone, это одна из лучших песен всех времен и народов. Все началось с того, что группа Radiohead увидела мультик иллюстратора из Швеции Магнуса Карлссона "Робин", который произвел на них впечатление, поэтому и предложили создать клип с тем же героем. Эта работа, как и все, что имеет отношение к Radiohead, имеет немного сюрреалистический сценарий.



Интересный факт анимационных музыкальных видео работ - возможность передавать серьезную жизненную сущность, используя анимацию. Восприятие "риал лайв" через анимацию добавляет углубление и понимание процессов вроде бы с детским интересом, потому что именно из-за мультфильмов много поколений с детства и передают жизненные принципы.