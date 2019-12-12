Мітинг тепер не проведеш: у Києві під вікнами Зеленського будують ковзанку

Біля Офісу президента на Банковій відкриють ковзанку. Про те, що під вікнами Володимира Зеленського з'явиться льодовий каток, де кожен бажаючий зможе покататися на ковзанах, свідчать фотографії, опубліковані в мережі.

Як написав у своєму Facebook Олексій Мкртчян, ввечері 11 грудня на Банкову привезли будматеріали, а вночі місце огородили.

Площа ковзанки - 12 на 24 метри, встановлюють її в рамках "Зимової країни на ВДНГ". Повідомляється, що на установку піде близько 12 днів. Буде каток безкоштовним чи ні - поки невідомо.

"Але точно відомо одне - мітинги під ОП тепер особливо і не проведеш, ну або доведеться орендувати ковзани", - іронічно написав Мкртчян.

Під Офісом президента з'явиться ковзанка (фото: facebook.com/vnuk.fiesta)

Активіст і волонтер Роман Синіцин також з гумором відреагував на появу ковзанки біля Офісу президента.

"Як хитро! Зате з фаєрами і димовими шашками буде красиво! На ковзанах!" - написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що саме на тому місці, де вже незабаром буде споруджено каток, проходили акції під час саміту нормандської четвірки у Парижі 9 грудня, в рамках якої Володимир Зеленський вперше зустрівся з Володимиром Путіним.