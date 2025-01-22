На Луне астронавты установили шесть флагов за последние 50 лет: что с ними сейчас

Кто и когда установил флаги на Луне

Первый флаг США был установлен во время "Аполлон-11" в июле 1969 года. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин установили его на поверхности Луны во время своей первой высадки.

Это событие повлекло за собой много дебатов и дискуссий на тему "кому принадлежит Луна". Старший преподаватель истории в Университете Данди в Шотландии Мэтью Уорд отметил, что американский флаг является чрезвычайно мощным, и кажется, присутствует в изображениях почти каждого ключевого события в американской истории - от высадки Аполлона на Луну до пожарных, которые поднимают флаг над руинами Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

"Трудно придумать любой другой флаг, который бы имел такое большое значение. Звездно-полосатый флаг выражает дух, историю и идентичность целой нации", - сказал Уорд.

Второй флаг был установлен в ноябре 1969 года - во время миссии "Аполлон-12" луноход Пит Конрад установил его на поверхности Луны.

Инженеры NASA были в восторге от перспективы того, что астронавты Аполлона будут поднимать флаг США на Луне. Они разработали флагшток с горизонтальной полосой, позволяющий флагу "летать" без ветра, чтобы преодолеть последствия отсутствия атмосферы на Луне.

Другими факторами, которые учитывались при проектировании, были вес, термостойкость и легкость сборки, чтобы астронавты, чьи скафандры ограничивали диапазон движений и способность хватать предметы, могли установить флаг без проблем.

Базз Олдрин, который устанавливал с Нилом Армстронгом первый флаг, рассказал позже в интервью, что почувствовал почти "мистическое объединение всех людей в мире в тот момент".

"Под порошкообразной поверхностью недра были очень плотными. Нам удалось продвинуть флагшток лишь на пару дюймов. И он выглядел не очень прочным", - рассказал Базз об установке.

Еще один флаг установил астронавт Дэвид Скотт в 1971 году. Следующий - в декабре 1972 года.

В начале 1990-х ученый Энн Платофф сделала масштабное исследование о размещении флагов США на Луне. Она выяснила, что таких флагов было шесть и все они были разного размера.

Флаг "Аполлона-17", который устанавливали в декабре 1972 года, последней миссии программы на Луну, был самым интересным - он вывешивался в комнате управления полетами во время других миссий "Аполлон". А уже потом его установили на Луне последние астронавты лунохода - Юджин Сернан и Джек Шмитт.

А что с теми флагами сейчас?

Ученым неизвестно, что произошло с флагами США. Даже если они остались стоять, когда экипажи ракет взлетали с Места, вероятно они сейчас не в таком состоянии, как были изначально.

"Скорее всего, нейлон флага испортился вследствие длительного воздействия солнечного света. Это разрушительный результат, который обозначается как "солнечная гниль", - отмечает Платофф.

Лунные флаги, вероятно, стали хрупкими и со временем распались. Возможно, они были повреждены ударами метеоритов.

"Одна вещь, которую я постоянно вижу в статьях, заключается в том, что флаги выбеливались от воздействия солнечного света. Хотя это случается с некоторыми флагами на Земле, я не уверен относительно химического процесса и будет ли это происходить в лунной среде", - добавила ученая.

Она считает, что независимо от того, стоят ли еще эти флаги, выдержали ли они десятилетия воздействия суровой лунной среды, "их наследие как символ исследования космоса человеком остается неизменным".

"Значение этих символов сохранится еще долго после смерти тех, кто участвовал в этом историческом начинании. Опровергнуть заговор о высадке на Луну нетрудно. Есть много доказательств того, что высадка "Аполлона" была реальной и что люди ходили по поверхности Луны", - подчеркнула Платофф.