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Месяц свадьбы влияет на счастье в браке: когда строго запрещено жениться

Как месяц свадьбы влияет на супружескую жизнь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Издавна украинцы верили, что на счастье в браке влияет месяц, в которой вы пойдете под венец. Также удачными для женитьбы считались определенные праздники.

Когда можно вступать в брак, а когда делать этого не стоит - в материале Styler дальше.

Свадебные приметы по месяцам

Январь - считается самым неблагоприятным месяцем для свадьбы. Издавна верили, что вступить в брак в январе - к раннему вдовству.

Февраль - хороший месяц. Считается, что женитьба в феврале - к гармоничной и дружеской супружеской жизни.

Март - к разлуке с родной стороной. Считалось, что невесты или дети, рожденные после мартовского брака, будут жить на чужбине.

Апрель - к изменчивой, как апрельская погода, семейной жизни. Сулит молодоженам частые конфликты, ссоры, чередующиеся с бурными примирениями.

Май - породил самые известные свадебные предрассудки:"жениться в мае - всю жизнь промаяться". Но эта примета может быть связана с тем, что май - месяц полевых работ у наших предков. И в это время - не до свадебных хлопот.

Июнь - браки, заключенные в этот период, назывались "медовые". А жизнь молодоженов обещала пройти в любви, тепле и радости.

Июль - обещает молодым жизнь полную испытаний и достижений, забот и приятных сюрпризов.

Август - женитьба в этом месяце обещает крепкий брак, гармонию и взаимопонимание между мужем и женой.

Сентябрь - хороший месяц для свадьбы. К стабильной, размеренной и тихой жизни, без особых взлетов, зато и без значительных падений.

Октябрь - неблагоприятное время. Считается, что жизнь будет тяжелой и беспокойной, обещает трудности и постоянные хлопоты.

Ноябрь - наиболее благоприятный месяц для финансового благополучия и безбедной жизни. Считается, что в доме пары, бракосочетавшейся в ноябре, всегда царит согласие и достаток.

Декабрь - тоже прогнозирует богатство, но немного другое. Жизнь такой семьи будет богата взаимной любовью, которая крепнет с каждым годом.

Самые удачные для свадьбы даты в календаре

Считается, что пара, сыгравшая свадьбу на Ивана Купала (7 июля), будет любить друг друга, жить в мире и довольстве. Даже говорят "Купала - в роскоши купаться".

На Масленицу (конец февраля - начало марта) тоже играли много свадеб, чтобы "всю жизнь как сыр в масле кататься".

Свадьба на Праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) к здоровому многодетному потомству.

Раньше мы писали, как еще на свадьбе понять, что пара разведется.

Также узнайте, какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь горе и бедность.

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