Луна принесет испытание на прочность. Астролог дала прогноз на пятницу 13 и озвучила важные советы

Эта пятница, 13 сентября, неблагоприятная для многих начинаний. Дело в том, что планы могут испортить Венера и Луна.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, от каких дел следует отказаться в этот день и как лучше его провести.

Прогноз астропогоды на 13 сентября

"Непродуманное использование энергий дня может вызвать боль в теле. Критический день. До 17:36 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. А до сих пор - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются невероятные силы, если не уметь ими руководить, можно навредить себе и своему здоровью", - рассказала Соловьева.

"Все дела требуют максимального осознания, собранности и тщательности. Нужна повышенная осторожность в делах, доводите все ранее начатое до логического завершения. Беритесь за дело только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до конца", - также советует она.

В этот день заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим.

Гороскоп на 13 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на эту пятницу

13 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет о:

больших финансовых платежах

заключении брака

новх знакомствах

регистрации бизнеса

ценных приобретениях

кредитах

обновлении собственного имиджа и дизайна квартиры

новых косметологических, пластическиех и хирургических процедур

злоупотреблении незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой", - отметила астролог.

Также в этот день стоит воздержаться от романтики, но следует уделить время творчеству.

Что запрещено делать в эту пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Чем этот день особенный

"13 сентября с 14:04 до 15:48 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Козерога - градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою устойчивость", - пояснила Соловьева.

"Он приносит испытания на прочность, выносливость, стойкость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - отметила она.

В Козероге этот градус несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, утрату личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство.

Впрочем, это градус огромной мудрости: он все знает, все понимает, все великие законы ему открываются. У него есть все, кроме любви. Также его называют "черным гением", ведь его наделяют магическими способностями.

"Не назначайте на этот период (с 14.04 до 15.48) важные дела, связанные со сферой ответственности Луны", - подчеркнула астролог.

"Высокоразвитым личностям этот градус дает способность быть впереди обыденности, поддержку извне, медленную, но успешную карьеру, высокий социальный уровень и хорошее материальное положение, а также позволяет создать свое предприятие", - также рассказала она.

Если же у человека, объясняет Соловьева, достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.