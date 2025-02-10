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Луна в наилучшем положении. Астролог дала прогноз и важные советы на сегодня

Понедельник 10 февраля 2025 08:25
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Луна в наилучшем положении. Астролог дала прогноз и важные советы на сегодня Что делать в понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Начало недели нередко может вызвать волнение, ведь бытует мнение, что понедельник дает шанс начать новую жизнь. И если вы хотите правильно провести этот день - учтите важные советы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на этот понедельник.

Прогноз астропогоды на 10 февраля

По словам Соловьевой, этот понедельник будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий.

Планируйте дела на 10 февраля, на период после 14:27, учитывая следующие советы астролога:

  • не рекомендовано голодать
  • энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов
  • если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы
  • пассивность неблагоприятна
  • день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга
  • полезными будут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией
  • активируются процессы омоложения организма
  • полезны баня, сауна, медитации, соблюдение диеты, косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.

Таро-гороскоп на вівторок (ілюстративне фото: freepik.com)Гороскоп на 10 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

10 февраля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"10 февраля, до 19:00, Луна будет в знаке Рака - наилучшем для себя положении. Это благоприятный период для тех, чья деятельность связана с психологией и социологией, с античностью и антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - отметила Соловьева.

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