Луна в Козероге принесет успех. Астролог дала подробный прогноз на 16 августа.

Прогноз астропогоды на пятницу

Не забывайте о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

Учтите, отмечает астролог, что из-за ретроградности Меркурия на этот день не стоит планировать проведение важных переговоров, заключение договоров и серьезные дела.

"Не проявляйте негатив: после ссоры будет тяжело примириться. Избегайте проявлений сострадания к себе: можно застрять надолго в этом состоянии", - советует Соловьева.

"Не стоит давать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. День включения энергии любви, очищение мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями", - добавила она.

Эта пятница - период уединения, снисходительности, альтруизма. Добрые помыслы беспрепятственно достигнут своей цели.

Проявляйте милосердие, сострадание, делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим. Подводите итоги.

Гороскоп на 16 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 16 августа

Эта пятница - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой", - советует Соловьева.

"Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству", - добавила она.

Прогноз на 16 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астрологические советы на пятницу

16 августа с 14:34 до 16:17 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерога.

Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей, пояснила астролог.

Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Этот градус в Козероге считается символом уважения и уважения", - пояснила Соловьева.

"Особым образом он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей. Олицетворяет покровительство чиновников и оказание помощи в трудные минуты", - также рассказала она.

Кроме того, его характеристиками являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими.

Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей, резюмировало астролог.

Какой цвет принесет успех 16 августа (иллюстрация: freepik.com)

Какое сегодня астрологическое событие

"16 августа - начало Павитропана экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день по Новой Луне, в месяц Шраван по индуистскому календарю (июль-август по григорианскому стилю)", - рассказала Соловьева.

"Второе название этого экадаши - Шравана Путрада. Слово "путрада" означает "дарящий сыновей": считается, что, соблюдая этот пост, бездетные пары смогут осуществить свое желание о рождении мальчика. Однако под сыном может подразумеваться не только реальный ребенок", - пояснила она.

Также астролог рассказала, что в ведах говорится о следующем: "Истина мне мать, знания мне отец, моя профессия мне брат, моя доброта мне друг, покой мне жена, а умение прощать сын мне. Вот они - шесть членов моей семьи".

Умение прощать - самое важное среди всех качеств. А потому, отметила Соловьева, необходимо прилагать особые усилия, чтобы развить в себе эту способность и "приобрести такого "сына".

"В целом этот день важен для людей, мечтающих о крепкой и счастливой семье, а также для тех, кто хочет очистить свою карму. Хорошо заниматься очищением организма", - рассказала эксперт.