Луна в Близнецах принесет счастье. Астролог назвала главный цвет этого дня и дала важные советы

Понедельник, 26 августа, может быть очень интересным. И если утром Луна может разрушить планы, то потом она перейдет в королевский градус, который подарит немало счастья.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева подробно рассказала, что для нас готовит этот понедельник и какой цвет поможет призвать успех.

Прогноз астропогоды на 26 августа

Меркурий все еще находится в фазе ретрограда. Именно поэтому не стоит начинать что-то новое и планировать на понедельник важные дела.

Кроме этого, подчеркнула Соловьева, 26 августа Луна меняет фазу, что делает этот день критическим. Но сейчас можно предсказывать будущее.

"Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - советует астролог.

"Этот день о достижении цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами. Главное условие - полная концентрация на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности", - добавила она.

Также эксперт советует:

находите оригинальные идеи для решения старых проблем

все знания используйте только с благими намерениями

проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию

ешьте много растительной пищи

отдохните на природе.

Гороскоп на 26 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на этот понедельник

"26 августа - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала Соловьеву.

"В понедельник Луна будет без курса с 04:43 по 06:04. Такое положение приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не стоит начинать ничего нового и важного", - добавила она.

Кроме того, 26 августа Луна будет в сложных аспектах с Солнцем. Оно отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

Также Луна попадет в сложный аспект с Сатурном. Эта планета считается символом мудрости ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы.

"Это может вызвать огорчение, пессимизм, депрессию и ухудшить состояние здоровья. Возможны проявления подозрительности, зависти, лжи, алчности, разочарований и страхов. Может, появится необходимость преодолевать какие-то трудности", - предупредила астролог.

Попытайтесь сбалансировать энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

Какой цвет убережет от неудач 26 августа (иллюстрация: freepik.com)

Луна в градусе Близнецов - как это повлияет на нашу жизнь

"26 августа с 20:08 до 21:53 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов. Планеты и светила, которые попадают в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей", - рассказала Соловьева.

"Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - пояснила она.

В Близнецах этот градус считается изысканным, аристократическим, обещающим обретение богатства без особых усилий. Он помогает в овладении материальными и духовными ценностями.

Также этот градус способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной бодростью.

"Интеллектуальный градус, приносящий счастье в любой деловой сфере.

Особенно удачный для разнообразных обществ, ассоциаций, альянсов, объединений, в основе которых состоит коллегиальная деятельность", - резюмировала астролог.