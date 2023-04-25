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Содержат много важных витаминов: какие ягоды нужно давать домашним животным

Какие ягоды вредят животным (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяева домашних питомцев дают своим животным ягоды, которые могут навредить их здоровью. Следует знать, какие продукты можно добавлять в рацион.

Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.

Кому ягоды навредят

Эксперт говорит, даже если животное питается кормом, то ягоды можно давать в качестве лакомства или добавлять в качестве компонента рациона. Все потому, что они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Ягоды категорически нельзя давать животным, только если:

  • есть индивидуальная непереносимость, аллергия;
  • есть расстройства желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания, а также повышенная кислотность.

Какие ягоды можно животным

Клубника

Такая ягода содержит K, Mg, Ca, Na, Fe, витамины C, а также В1, В6, что поддерживают мышцы.

Смородина

Она содержит витамины С, К, Р, каротин, витамины группы B, а также йод и бор.

Ежевика, малина, крыжовник

Ягоды содержат антиоксиданты, клетчатку и важные витамины А, С, К.

Голубика и черника

Такие популярные ягоды содержат К, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, витамины группы B, A, Е, С, обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают зрительный аппарат.

Клюква и брусника

Их используются для снижения pH мочи, из-за чего они дополнительно профилактируют мочекаменную болезнь у кошек и собак.

Клюква и брусника содержат K, Mg, Fe, витамины группы В, А, С.

Вишня

Содержит Cu, Fe, Zn, I, K, Ca, P, Mg, витамины C, B2.

Однако важно, что в косточке содержится токсический цианид, который может привести к летальному исходу.

Виноград и изюм

Продукты способны вызвать диарею, рвоту, вялость. Они могут привести к острой почечной недостаточности через 48-72 часа после употребления.

Поэтому виноград категорически нельзя давать животным.

Суточная норма ягод для животных составляет:

  • 1-3 ягоды;
  • 1-3% от суточного рациона.

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Также ветеринар называла опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак.

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