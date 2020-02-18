Містична дата 20.02.2020: у чому небезпека "дзеркального" дня

Дзеркальна дата 20.02.2020 - особливий день, який поєднує в собі тільки дві цифри. У чому особливість і небезпека 20 лютого цього року - в матеріалі Styler.

Астрологи вважають, що в цей містичний день добро перестає боротися зі злом, а всі люди отримують абсолютно унікальний шанс досягти своїх цілей.

На думку нумерологів, цифра "два" символізує гармонію між двома станами. Щоб домогтися успіху, фахівці рекомендують усвідомити весь сенс цього дня. Крім того, цей день перебуває у владі Сонця, яке допомагає людині зрозуміти, що ж має справжню, істинну цінність.

У чому небезпека "дзеркальної" дати

Ця дата унікальна для тих, хто хоче направити свою енергію на найголовніші цілі. При цьому важливо пам'ятати, що комбінація чисел 20.02.2020 посилить не тільки позитивні бажання, але і негативні. Тому думки й бажання в цей день повинні бути світлими й спрямованими в бік добра, інакше вони стануть небезпечними.

Якщо в цей день ви будете схильні до поганого настрою, то варто трохи відсторонитися від справ і почати спостерігати за всім зі сторони.

Як правильно загадати бажання 20 лютого 2020 року

Експерти радять знайти 30-50 картинок того, чого ви бажаєте досягти, отримати, відчути. Їх не обов'язково роздруковувати, можна завантажити на телефон в окрему папку, заливши в неї кілька фотографій, пов'язаних з вами.

Після чого про цю папку слід забути, і коли ваші бажання здійсняться, це стане абсолютно непомітним для вас і цілком логічним розвитком подій у вашому житті.