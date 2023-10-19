Городской реабилитационный центр в Днепре. Как воины ВСУ после ранений учатся заново ходить

Один из пациентов центра - Денис. Мужчина получил ранения в сентябре на Запорожском направлении. После ранения воина сначала доставили в больницу в Запорожье. Там врачи ампутировали ему ногу. В Днепре защитник уже три недели проходит курс реабилитации.

"Занятия у меня каждый день. Выполняю упражнения на разработку мышц ног, руки, потому что она тоже пострадала, верхней части тела. Иногда даже есть импровизированные занятия боксом, отрабатываю удары", - рассказывает воин.

Главная цель реабилитации – возвращение пациента к нормальной жизни. Программа для каждого разрабатывается отдельно, в зависимости от полученных поражений и запроса пациента.

"Наши занятия с Денисом разбиты на две части. Первая - тренировка походки и держание равновесия, разработка амплитуды движений. Вторая - на силу мышц верхней части тела, ведь когда человек теряет конечность, то на руки ложится большая нагрузка. Например, когда пациенту нужно встать, если он упал. Для Дениса вскоре будет сделан учебный протез, он будет учиться им пользоваться. Это действительно требует умения, ведь протез это не замена ноги, а механическое средство", - рассказала врач-физиотерапевт Дарья.

При реабилитации с каждым пациентом работает целая команда квалифицированных специалистов: эрготерапевт, физиотерапевт, психолог. Курс длится от 14 до 21 дня.