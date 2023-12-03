Мыши и крысы навсегда уйдут из вашего дома, если вы приготовите для них такие "сюрпризы"

Нафталиновые шарики

Как уверяют эксперты, вы сможете забыть о мышах и крысах, если оставите для них "сюрпризы" в виде шариков нафталина. Этот лайфхак следует применять осторожно. Не забывайте, что нафталин небезопасен для животных и людей.

"Нафталиновые шарики следует использовать только в хорошо проветриваемых помещениях и использовать для борьбы с мышами и крысами, размещая их непосредственно в проблемных местах", - объяснили эксперты.

Мыши не любят нафталин (фото: freepik.com)

Масло перечной мяты

Такое масло продается в аптеках. Смочите им ватные диски и разложите их там, где видели грызунов. Также вы можете устроить ловушки. Положите диски, пропитанные маслом, там, где мыши и крысы могут пролезать в ваш дом.

"Если вы знаете, что они только пытаются попасть в ваш гараж, прачечную или определенную территорию, вы можете использовать масло перечной мяты, чтобы отогнать их. Этот метод работает как на улице, так и в помещении", - отметили эксперты.

Мыши убегут от перечной мяты (фото: freepik.com)

Добавьте пену

Если вы точно знаете, откуда мыши лезут в дом, подготовьте для них "сюрприз". Заполните отверстия и щели пеной или другим специальным средством. Это перекроет грызунам путь.

Грызуны могут попадать в дом через небольшие отверстия в стенах и полу, но эти участки можно "защитить". Не забывайте, что пене нужно дать затвердеть, а потом ее можно шлифовать.