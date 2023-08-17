RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мисс Вселенная 2023. Стало известно, кто представит Украину: фото красавицы

Ангелина Усанова получила титул Мисс Украина Вселенная (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Мисс Украина Вселенная 2023 года стала Ангелина Усанова из Киева. Девушка победила в голосовании, которое проводило жюри конкурса, и теперь представит нашу страну на шоу Мисс Вселенная 2023, которое состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Что известно об Ангелине и чем она будет покорять жюри уже мирового конкурса - читайте и смотрите в материале Styler.

Кто такая Ангелина Усанова

Известно, что Ангелина - певица. Она пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. Такой себе "звуковой целитель".

После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии она получила титул мастера йоги.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

С начала полномасштабного российского вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь. 

Также киевлянка искала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт в рамках проекта "Швидка евакуація".

Зеленоглазая девушка с темно-каштановыми волосами уже в США, где она начала подготовку к конкурсу Мисс Вселенная.

Ангелина Усанова будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/usanova.life)

Реакция украинцев на победу Ангелины

В большинстве своем украинцы одобрительно отзываются о выборе жюри Мисс Украина Вселенная.

  • Справжня українська врода! Бажаю перемоги і гідного представлення України
  • Гарний вибір!
  • Дуже гарна дівчина. Успіхів!
  • Дуже гарна дівчина, ще й талановита!
  • Яка чудова!
  • Красуня! Перемога за нами!
  • Яка нереальна красуня! Будемо вболівати

Ранее Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях шокировала рассказом об "обстреле" своего автомобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина Вселенная