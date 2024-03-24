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Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые показала кадры с тайной свадьбы

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Апанасенко, тайно вышедшая замуж год назад, впервые показала фотографии со свадьбы по случаю годовщины.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Виктории в Facebook.

Виктория Апанасенко показала свадебные фото

Апанасенко никогда не рассказывала в соцсетях о своей личной жизни и своем любимом муже, поскольку она принадлежит к тем девушкам, которые предпочитают не выставлять свою личную жизнь напоказ.

О свадьбе девушки знают далеко не все, ведь за весь год она впервые показала фото в годовщину брака и нежно обратилась к своему любимому.

"Сегодня наша первая годовщина брака. Как писала Лина Костенко: "Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день", - пишет Виктория.

Виктория Апанасенко показала фото из тайной свадьбы (фото: facebook.com/crystalviktoria)

Кстати, ее избранником стал заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александр Борняков.

"В этот день хочу сказать тебе спасибо: За твою смелость. За чувство безопасности. За то, что рядом с тобой не страшно под звуками сирен, взрывов и проклятых шахедов. За твою поддержку и веру в мои силы. За то, что ты всегда на моей стороне несмотря ни на что. За каждую улыбку, в это сложное время, и за похожее чувство юмора. Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной", - продолжает свое обращение к мужу Апанасенко.

Также красавица пообещала быть рядом с любимым на протяжении всех уведенных лет. Быть тылом, поддержкой и движущей силой по пути к новым высотам.

"Благодарю тебя за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры. Только в двух", - завершает свое сообщение модель.

Виктория Апанасенко поздравила мужчину с первой годовщиной бракосочетания (фото: facebook.com/crystalviktoria)

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Мисс Украина ВселеннаяЖенитьба