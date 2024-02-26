Мисс Германия 2024: самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана
В воскресенье, 25 февраля, в городе Руст, расположенном на юге Баден-Вюртемберга, состоялся конкурс красоты Мисс Германия 2024. Обладательницей первого места стала 39-летняя Апаме Шенауэр, родом из Ирана. Вместо традиционной короны, ей был присвоен титул "Женщина-лидер", а также вручена премия в размере 25 тысяч евро.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Что известно об Апаме Шенауэре
Апаме работает архитектором и проживает в Берлине, у нее двое детей.
В Германии она живет с шести лет, в страну приехала вместе с семьей как беженка.
Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)
"Мы переехали в Германию, чтобы я и моя сестра могли жить свободно", - сказала красавица в своей речи.
В сети отметили, что, в отличие от многих других победительниц в конкурсах красоты, Шенауэр "натуральна", поскольку так выглядит, будто не делала пластических операций.
Апаме Шенауэр (фото: instagram.com/api_schoenauer)
В этом году возрастные ограничения на участие были сняты, что позволило Апаме не только принять участие в конкурсе, но и одержать победу.
Организаторы шоу отметили, что это подчеркивает развитие "инклюзивности подобных мер".
К слову, Шенауэр конкурировала еще с семью участницами. В последние годы конкурсы красоты в Германии проходят в новом формате, где физическая привлекательность участниц не является главным показателем победы, а значительно важнее их индивидуальность.
Недавно мы рассказывали, что в конкурсе Мисс Франция впервые выиграла девушка с короткими волосами. Ее захейтили и назвали "неженственной".
Также мы писали, что украинская участница представила свой национальный костюм на Мисс мира 2024.