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Мисс Германия 2024: самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана

Понедельник 26 февраля 2024 22:11
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Мисс Германия 2024: самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана Апаме Шенауэр (фото: instagram.com/api_schoenauer)
Автор: Иванна Пашкевич

В воскресенье, 25 февраля, в городе Руст, расположенном на юге Баден-Вюртемберга, состоялся конкурс красоты Мисс Германия 2024. Обладательницей первого места стала 39-летняя Апаме Шенауэр, родом из Ирана. Вместо традиционной короны, ей был присвоен титул "Женщина-лидер", а также вручена премия в размере 25 тысяч евро.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Что известно об Апаме Шенауэре

Апаме работает архитектором и проживает в Берлине, у нее двое детей.

В Германии она живет с шести лет, в страну приехала вместе с семьей как беженка.

Мисс Германия 2024: самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)

"Мы переехали в Германию, чтобы я и моя сестра могли жить свободно", - сказала красавица в своей речи.

В сети отметили, что, в отличие от многих других победительниц в конкурсах красоты, Шенауэр "натуральна", поскольку так выглядит, будто не делала пластических операций.

Мисс Германия 2024: самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана

Апаме Шенауэр (фото: instagram.com/api_schoenauer)

В этом году возрастные ограничения на участие были сняты, что позволило Апаме не только принять участие в конкурсе, но и одержать победу.

Организаторы шоу отметили, что это подчеркивает развитие "инклюзивности подобных мер".

К слову, Шенауэр конкурировала еще с семью участницами. В последние годы конкурсы красоты в Германии проходят в новом формате, где физическая привлекательность участниц не является главным показателем победы, а значительно важнее их индивидуальность.

Недавно мы рассказывали, что в конкурсе Мисс Франция впервые выиграла девушка с короткими волосами. Ее захейтили и назвали "неженственной".

Также мы писали, что украинская участница представила свой национальный костюм на Мисс мира 2024.

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