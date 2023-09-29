Мирослава из Мариуполя стала участницей смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Мирослава – старшеклассница из Мариуполя. Ее родители много работали ради будущего дочери, но потеряли все во время полномасштабной войны. Накануне 24 февраля ее мама имела вещие сны, поэтому заставила семью вскоре уехать из города.

Девушка потеряла жилье и друзей, ее бабушка и дедушка чуть не погибли в оккупации, а ее дяди защищают страну в рядах ВСУ.

Мирослава многое пережила. Недавно она отдохнула, оздоровилась и получила психологическую помощь при смене "Блогер Кемп", организованной на Закарпатье Фондом Рината Ахметова.

"Я не верила, что будет война. А мама говорила, что будет, вопрос только в дате. И что мы сюда не вернемся. В ночь на 24 февраля мы начали собирать вещи. А потом сидели на балконе, плакали и смотрели на Мариуполь". С 7 этажа открывался красивый вид», – вспоминает Мирослава.

Своими воспоминаниями девушка поделилась с Алексеем Сухановым, послом Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актером и ведущим. Она рассказала, что уехать семье удалось не сразу – трассы обстреливали.

Бабушка и дедушка остались и уговаривали родителей, чтобы Мирослава была с ними. Однако семья увезла дочь. Родственники пережили ужасы и чуть не были убиты, но, наконец, эвакуировались. Один из близких друзей Мирославы погиб, другие разъехались по миру. Но себя она за границей не видит.

"У меня были варианты поехать учиться в Польшу, Чехию, Германию. Я выбрала Украину. Я ей предана", — признается старшеклассница.

В мирной жизни в родном Мариуполе женщина мечтала быть моделью. Эту мечту она не покидает до сих пор. И верит, что впереди счастливое будущее в свободной Украине.

"Мирослава стала участницей смены "Блогер Кэмп", организованной Фондом Ахметова для детей, пострадавших от войны.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.