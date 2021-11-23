У МОЗ пом'якшили вимогу для введення в Україні бустерної дози

Сьогодні на відкритті центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві він зазначив, що бустерна доза в Україні буде введена відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Заступник міністра поінформував, що в цей час тільки п'ять країн дозволили використання бустерної дози.

"Позиція ВООЗ поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу", - заявив Комаріда

Він уточнив, що третьою вакциною стануть щеплювати вже після імунізації половини дорослих українців: "не раніше, ніж будуть провакциновані 50% населення".

Тут варто нагадати, що кілька днів тому у МОЗ називали умовою для введення бустерної дози вакцинацію не 50%, а 60% громадян. Зокрема, про це сказав глава відомства Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - розповів міністр.