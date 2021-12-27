У МОЗ розвінчали головний міф про лікування похмілля, в який вірять українці

Похмілля - це дуже неприємний стан, викликаний вживанням спиртних напоїв напередодні. Якщо у вас болить голова, сухість у роті, втома - це його ознаки.
Міністерство охорони здоров'я України розповіло громадянам, що потрібно робити в цьому стані, і що абсолютно не допомагає.
Перш за все, не варто забувати, що алкоголь дуже шкідливий. Він веде до інтоксикації організму.
Спиртне негативно впливає на роботу нервової системи, чинить токсичний вплив на травну і серцево-судинну системи, підвищує ризик розвитку раку.
Щорічно 3 млн людей у всьому світі помирають в результаті згубного впливу алкоголю.
Похмілля в основному виникає через зневоднення організму. Алкоголь - це сильний сечогінний засіб. Ось чому так часто хочеться в туалет, коли ви вживаєте алкогольні напої.
Під час сну процес виведення алкоголю з організму, а з ним і води не зупиняється. Разом з зневодненням виводяться і корисні мінерали - електроліти. Вранці людина відчуває сильну сухість у роті, головні болі й втому. Також спрагу викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкогольних напоїв.
Багато українців вважають, що при похміллі допоможе розсіл, але це не так!Наукове дослідження показало, що застосування розсолу істотно не змінює рівень електролітів, які вивелися алкоголем з організму.
Не забувайте, що надмірне і часте споживання розсолу шкодить здоров'ю. Зокрема, в розчині з-під солінь міститься багато солі, а це призводить до набряків, здуття живота, печії.
Людям з високим артеріальним тиском варто відмовитися взагалі від його вживання через високу концентрацію натрію в цьому напої.
Також від вживання розсолу краще відмовитися людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, в тому числі страждають виразкою шлунка, ерозією дванадцятипалої кишки і т. д.
Пийте на наступний ранок багато води, щоб відновити баланс і зменшити інтоксикацію організму, збалансовано харчуйтеся і постарайтеся виспатися.
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