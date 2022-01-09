У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний

Чому обтирання спиртом не працює?

Коли спирт потрапляє на шкіру, то починає швидко випаровуватися. Цей процес відразу ж викликає у людини відчуття охолодження. Але це всього лише відчуття. Такий спосіб тільки тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла не стає меншою.

Крім того, обтирання спиртом може викликати озноб і тремтіння. Таким чином організм сигналізує, що вам занадто холодно. Для цього він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми.

Небезпечно для дітей

Для дітей обтирання спиртом може бути небезпечним. Спирт - дуже токсична речовина і може всмоктуватися через шкіру. При цьому у дітей шкіра більш ніжна, ніж у дорослого. Тому контакт зі спиртом може викликати опіки, а також дерматити або алергічні реакції.

Не завжди треба збивати температуру

Якщо температура не викликає дискомфорту, і вона нижче певного порога (нижче 38,5 градусів), то спеціально знижувати її не потрібно. Краще пити чисту воду кімнатної температури.

Таким чином організм буде виробляти достатню кількість поту, яка необхідна для природного охолодження всього тіла.

Якщо ж температура вище 38,5 градусів або ви відчуваєте себе погано, то в такому випадку краще звернутися до сімейного лікаря. Лікар розповість, який засіб і в якому дозуванні потрібно використовувати для зниження температури тіла.