У МОЗ пояснили, як безплатно зробити КТ: інструкція

В Україні громадяни можуть отримати направлення на комп'ютерну томографію для визначення стану органів грудної клітини і пройти процедуру безплатно.

Про це 14 жовтня передали в прес-центрі МОЗ України.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на коронавірус, наявність дихальної недостатності або існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту і загальний важкий стан пацієнта.

Раніше в МОЗ України пояснили, чи потрібно робити комп'ютерну томографію під час COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні розширили програму "Доступні ліки", згідно з якою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою або діабетом II типу можуть отримати ліки безплатно або з незначною доплатою.