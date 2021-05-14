У МОЗ назвали спосіб перехворіти COVID-19 в легкій формі

За словами санлікаря, навіть 20 хвилин вправ в день можуть поліпшити ситуацію з перебігом інфекції.

Ляшко зазначив, що така рекомендація була опублікована в британському науковому журналі спортивної медицини.

"Доведений факт - фізична активність знижує ймовірність перенести COVID-19 у важкій формі. Всього 150 хвилин фізкультури на тиждень з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після хвороби", – зауважив Ляшко.

Для вже перехворілих людей дуже важливо не нехтувати фізичними вправами й поступово повертатися до фізичної активності. Саме навантаження допоможе людині потім відновитися після перенесеного захворювання. Але не забувайте, що до спорту можна повертатися після повного зникнення симптомів і нездужання.