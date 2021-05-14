В Минздраве назвали способ переболеть COVID-19 в легкой форме

По словам санврача, даже 20 минут упражнений в день могут улучшить ситуацию с течением инфекции.

Ляшко отметил, что такая рекомендация была опубликована в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт – физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут физкультуры в неделю с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после болезни", – заметил Ляшко.

Для уже переболевших людей очень важно не пренебрегать физическими упражнениями и постепенно возвращаться к физической активности. Именно нагрузка поможет человеку потом восстановиться после перенесенного заболевания. Но не забывайте, что к спорту можно возвращаться после полного исчезновения симптомов и недомогания.