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В Минздраве назвали способ переболеть COVID-19 в легкой форме

Автор: Людмила Жукова

Если человек занимается физической активностью либо спортом, у него снижается вероятность заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам санврача, даже 20 минут упражнений в день могут улучшить ситуацию с течением инфекции.

Ляшко отметил, что такая рекомендация была опубликована в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт – физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут физкультуры в неделю с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после болезни", – заметил Ляшко.

Для уже переболевших людей очень важно не пренебрегать физическими упражнениями и постепенно возвращаться к физической активности. Именно нагрузка поможет человеку потом восстановиться после перенесенного заболевания. Но не забывайте, что к спорту можно возвращаться после полного исчезновения симптомов и недомогания.

Как мы ранее сообщали, в Украине могут отменить карантинные ограничения, действующие в стране из-за эпидемии COVID-19, когда будут вакцинирована определенная часть граждан.

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Новости Украины Виктор Ляшко