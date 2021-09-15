МОЗ радить рятуватися від дискомфорту при носінні маски вазеліном

Довготривале носіння маски може призвести до проблем зі шкірою обличчя, яку називають "маскне" - подразнення, почервоніння, висипання. Особливо потерпають від цього медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек тощо, які змушені носити засоби захисту протягом всього робочого дня.

Як цього уникнути, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, посилаючись на інтерв'ю Олександра Літуcа, завідувача кафедри Нацуніверситету охорони здоров’я України.

Для того, щоб уникнути натирання і подразнень від маски (респіратор тисне ще більше), треба вжити додаткових заходів.

Так, дослідники з Imperial College London порівняли ефективність лубрикантів для зниження негативних ефектів від тривалого носіння маски. Результати дослідження показали, що:

талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% - через 4 години;

суміш кокосової олії, какао-олії й бджолиного воску знижує тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години;

ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.

Натомість звичайні зволожуючі креми показали низьку ефективність в такому випадку. Вони надто швидко абсорбуються шкірою і їх ефект зникає, якщо часто не наносити повторно.

Як уникнути "маскне" при носінні маски?

Експерти радять дотримуватися правил особистої гігієни та стежити за чистотою шкіри обличчя. Якщо немає можливості використовувати одноразову маску, треба стежити за чистотою багаторазової.

Вмиватися треба делікатними засобами, які не підсушуватимуть шкіру. Крем (або інші засоби) треба наносити за 15 хвилин до вдягання маски, аби засіб поглинувся шкірою, а не залишився на масці.

Раз на тиждень можна скористатися заспокійливою косметичною маскою, яка освіжить і відновить шкіру обличчя.

Під час носіння маски не треба торкатися її брудними руками.

В разі виникнення вугрів, видавлювати їх самостійно не можна.