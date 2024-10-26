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Прошлое ворвется ураганом в жизнь трех знаков Зодиака. Все изменится в ноябре

Гороскоп на ноябрь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в ноябре представители трех знаков Зодиака могут столкнуться с неожиданностями. В их жизнь уже вот-вот ворвутся отголоски прошлого.

Какие знаки Зодиака столкнутся с прошлым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Козерог

В ноябре ваша жизнь кардинально изменится. Вы сможете оказаться перед непростым выбором, определиться с решением будет непросто. И все изменит тот самый призрак из прошлого.

Не бойтесь воспоминаний и встреч с людьми, с которыми вы уже давно попрощались. Вселенная приносит цикличность и снова возвращает вас в те ситуации не просто так, сделайте правильный выбор. Не бойтесь признаться себе в том, что вас пора что-то менять.

Стрелец

В ноябре вы сможете удовлетворить свою жажду, если вы хотите приключений или перемен - не бойтесь призвать эти события в свою жизнь. Однако для начала вас придется проработать свои обиды и отпустить воспоминания.

Поиски новых впечатлений не увенчаются успехом лишь тогда, если вы не сможете распрощаться со своим прошлым. В ноябре вас ждет очень интересный жизненный урок, постарайтесь его усвоить. Вселенная готова открыть перед вами новые двери, однако для этого нужно многое осознать.

Лев

В ноябре вам стоит отказаться от поспешных выводов. Не стоит бояться прошлого и отказываться от встреч с людьми, которых вы пытались вычеркнуть из своей жизни. Вероятно, судьба решила помочь вам решить старые и нерешенные проблемы.

То, что вы потеряли в прошлом, вы сможете найти в настоящем. Не игнорируйте важные знаки, они очень важны. В ноябре вы сможете многое изменить, важно лишь выбрать правильный момент для шага вперед.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что в жизнь трех знаков Зодиака постучатся хорошие новости.

Кроме этого, недавно появился календарь счастливых дней в ноябре.

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