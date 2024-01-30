Прошлое постучится в дверь этих знаков Зодиака: кому следует приготовиться

Телец

Вы оказались в периоде повышенной чувствительности и беспокойства. Вы боретесь со своим прошлым, в попытках двигаться вперед, что чувствуется особенно тяжело. Ваша преданность партнеру часто заставляет вас скрывать свои подлинные эмоции, создавая внутренний конфликт.

Завершение прежних отношений сильно ударило по вам. Даже в тех случаях, когда отношения закончились из-за действий партнера, ваши чувства к нему остаются. Вы можете обнаружить, что рассуждаете о том, чтобы протянуть руку помощи, подумать о прощении и возобновить отношения.

Эта идея рискнуть, решиться проиграть, когда вы чувствуете, что терять уже ничего, может быть соблазнительной. Помните, если вы хотите углубить связь, открытость и уязвимость являются ключевыми.

Лев

Ваша естественная способность плавно адаптироваться к разным ситуациям и отношениям является одной из ваших сильных сторон. Эта ловкость распространяется на ваши мысли и эмоции, позволяя вам легко менять настроение. Однако вы можете обнаружить, что рассуждаете о прошлых действиях, особенно о комментариях, сделанных о бывшем партнере.

В моменты гнева вы, возможно, выражали лживые чувства, и теперь перед вами стоит задача исправить эти утверждения. Помните, что мнения других второстепенны по сравнению с тем, что действительно резонирует в вашем сердце. Найдите минутку, чтобы глубже погрузиться в свои чувства и понять свои настоящие эмоции.

Этот месяц требует от вас выйти из зоны комфорта и составить конкретные планы по вашим отношениям. Проявите осторожность в своих действиях. Хотя вы привыкли действовать импульсивно, на этот раз может потребоваться более взвешенный подход, особенно если вы стремитесь к другим результатам.

Дева

Вы сейчас проходите сложную фазу эмоционального перехода, особенно в отношении ваших прошлых отношений. В этом месяце вы можете ощутить сильное эмоциональное потрясение, которое может показаться потрясающим и, возможно, даже дестабилизирующим. Ваше ментальное и эмоциональное напряжение, скорее всего, будет заметно окружающим, и скрыть это может оказаться затруднительно.

Сложность ваших чувств может заставить вас подумать о возобновлении отношений со своим бывшим партнером. Эта сложность отпустить может вызвать у вас страх одиночества, а также побуждать вас пересмотреть отношения с кем-то, кто уже имел с вами шанс. Прошлое уже не кажется таким бесполезным, и вы мотивированы решать проблемы, которые когда-то мучили ваши отношения. В вашем сознании снова всплывает ваш бывший партнер, похожий на героя романтического романа.

Но главный вопрос остается: действительно ли это то, чего вы хотите? Разумно ли приветствовать этого человека снова в своей жизни? Важно подумать над этими вопросами и определить, что действительно лучше для вас.