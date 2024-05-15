Прошлое постучится в дверь: эти знаки Зодиака до конца весны воссоединятся с возлюбленными

Рак

Ваш первый шаг к исправлению разрушенных отношений - это признать, что вам причинили боль. В ваших попытках всегда идти по большой дороге, вы держали в себе все, о чем думали и чувствовали. И это наносило дополнительный ущерб. Возможно, вы думали, что так избегаете драмы и пытались сохранить внешнее спокойствие, но в итоге создали внутренний хаос.

Независимо от того, что выйдет из попытки заключить мир, вам необходимо осознать, что ваше собственное благополучие является приоритетом. Будьте верны себе и ставьте во главу угла собственные чувства. Это позволит подойти к переговорам с позиции эмоциональной зрелости. А ваш партнер поймет, что вам не все равно и предложит способы улучшения отношений.

Скорпион

Вы собираетесь сделать немыслимое и дать тому, кто вам дорог, второй шанс. Обычно с вами пути назад уже нет и, если вы кого-то отрезали - то навсегда, но тут другой случай. Вы осознали, что все мы люди и совершаем ошибки. Отказ от лицемерных двойных стандартов - единственный способ сохранить долгосрочные отношения.

Тот факт, что люди иногда нас подводят, не означает, что они никогда не смогут загладить свою вину. Каждый раз, когда вы проявляете сочувствие и прощение, кто-то с большей вероятностью сделает то же самое для вас.

Водолей

Вам придется поискать профессионального посредника, который поможет восстановить разрушенные отношения. Нет ничего постыдного в том, чтобы искать поддержку там, где она может принести истинное исцеление обеим сторонам. Это может быть психолог, консультант или близкий друг.

Иногда конфликты, с которыми мы сталкиваемся, более масштабны, чем мы можем справиться в одиночку. Порой мы не в состоянии собрать все кусочки воедино. Благодаря помощи оба партнера будут учиться и расти, приобретать опыт и смогут понять, как другая сторона предана поиску примирению. Иногда нам всем просто хочется почувствовать, что за нас стоит бороться.

Рыбы

Вы протянете оливковую ветвь кому-то в своей жизни, с кем недавно были проблемы. Прошло достаточно времени, и вы забыли то, что вызвало первоначальный раскол. Сейчас вы готовы двигаться вперед в духе взаимного прощения. Ваше воображение разыгралось при мысли о жизни, отделенной от дорогого им человека, и они приняли решение, что хотят другого результата.

Иногда этого достаточно, чтобы переломить ситуацию. Чтобы одна сторона признала, насколько она заботиться о другой. Мы все время от времени злимся и ссоримся, но важно вернуться к идее, что вместе мы лучше, сильнее и счастливее.