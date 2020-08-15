У Мінську силовики жорстоко побили школяра: питали - за кого будеш голосувати?

Протести в Білорусі (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Підлітка побили тричі за 7 годин, затримавши після акції солідарності

У Мінську силовики побили кийками 14-річного школяра, якого затримали на вулиці кілька днів тому в центрі білоруської столиці. Зараз його близькі намагаються притягнути до відповідальності кривдників, але у міліції хлопцеві не дають направлення на судово-медичну експертизу, посилаючись на завантаженість.

Підліток розповів, що ввечері 11 серпня йшов додому після акції солідарності біля станції метро "Пушкінська" і там же силовики його затримали. Про це передає TUT.BY.

Микита (ім'я школяра журналісти змінили) каже, що за 7 годин його тричі побили: спочатку - при затриманні "люди в зеленій формі", потім били в автозаку і в Центральному РУВС.

За словами сестри потерпілого Наталії, силовики запитали у брата ПІБ, дату народження та адресу прописки.

"Микиту били при затриманні, в автозаку та в Центральному РУВС. Але я хочу зазначити: молоток в рюкзаку у нього знайшли лише при огляді речей в РУВС. Побачили та розсердилися. Ми потім запитували, навіщо він взяв молоток, відповів, що йшов захищати країну. У рюкзаку ще знайшли гамбургер, медичні маски, бинти, серветки та воду", - розповіла вона.

У хлопця глибокі рани на колінах, ліктях, сліди на лобі та підборідді. Фото слідів побоїв можна подивитися за цим посиланням.

"Їх опускали на коліна, руки за спиною чи за головою, обличчям в асфальт. Ще сліди від кийків на сідницях, спині, ногах, а на руці закарбувалися чужі пальці, мабуть, його тримали. Брат сказав, що був у пеклі, найстрашніше і найболючіше було стояти на колінах в цій позі. В автозаку їх змушували співати гімн, кричати "Я люблю ОМОН. Слава ОМОНу", питали його: "За кого, с..., будеш голосувати?". Йому 14 років! Коли мама приїхала забирати Микиту з РУВС, їй винесли підписати якийсь протокол, копію не дали. З того, що вона запам'ятала, там було зазначено: Микита брав участь в антиурядовому мітингу, у нього знайшли молоток. Сказали, жодні документи мамі на роботу не підуть, в школу теж, тільки потрібно принести характеристику", - говорить Наталія.

Сім'я школяра вже зверталася до Слідчого комітету з питанням про проходження судово-медичної експертизи, там їх відправили в РУВС за місцем проживання і заявили, що зараз всі зайняті, потрібно телефонувати після 19 серпня і, мовляв, не варто хвилюватися, не зійдуть побої.

Рідні Микити сфотографували всі травми і звернулися до травматолога, щоб все зафіксувати.

Раніше російська пропагандистка Скабєєва цинічно похвалила ОМОН за побиття людей.

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