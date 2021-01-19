У Міносвіти зробили заяву про навчання дітей після локдауну

У Міносвіти розповіли про навчання дітей старших класів (УНІАН)

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що після закінчення локдауна 24 січня учні старших та молодших класів повинні повернутися до звичайного навчання в школи.

Про це міністр проінформував у своєму Telegram.

За його словами, діти з 9 по 11 клас повинні знову повернутися за парти, а учні випускних класів до змішаної форми навчання.

"Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності СOVID-19 будуть контрольованими, буду піднімати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", – написав Шкарлет.

Міністр зазначив, що також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для учнів інших класів. Вже зараз йдуть консультації з головним санлікарем Віктором Ляшко.

"Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшко", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Шкарлет казав, що в Міністерстві освіти і науки вважає доцільним повернути звичну форму освіти для початкової школи. Інші класи повинні навчатися, як мінімум, у змішаній формі.

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