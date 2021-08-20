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У Міносвіти розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня: є нові нюанси

Автор: Людмила Жукова

Навчальний рік для дітей в Україні розпочнеться в очному режимі, але є кілька нюансів.

Про них розповів "Фактам" начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Через 10 днів вже стартує навчання в школах і батьки хвилюються, чи потрібно буде прищеплювати дітей. До цього ніхто зобов'язувати не буде, зазначив Кононенко.

Вакцинувати будуть тільки вчителів і персонал навчальних закладів.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, якою ми зараз володіємо, жодної директивної вказівки щодо вакцинації дітей не надходило", - уточнив чиновник.

Чи будуть прищеплювати 80% вчителів?

Кононенко нагадав, що в постанові КМУ про вакцинацію сказано, що 80% персоналу шкіл має бути вакциновано. Йдеться абсолютно про весь персонал навчального закладу.

Тільки при такому результаті е школи починають працювати з 1 вересня. У разі невідповідності школи з такими вимогами - школа працюватиме в дистанційному режимі.

За дотриманням цього правила повинен стежити директор, який відповідає за все, що відбувається в установі. Органи місцевого самоврядування - виконкоми сільських, селищних, міських рад повинні контролювати самого директора.

Як ми раніше писали, в Одеській області планують перенести початок навчального року.

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