У Міносвіти розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня: є нові нюанси

Через 10 днів вже стартує навчання в школах і батьки хвилюються, чи потрібно буде прищеплювати дітей. До цього ніхто зобов'язувати не буде, зазначив Кононенко.

Вакцинувати будуть тільки вчителів і персонал навчальних закладів.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я, якою ми зараз володіємо, жодної директивної вказівки щодо вакцинації дітей не надходило", - уточнив чиновник.

Чи будуть прищеплювати 80% вчителів?

Кононенко нагадав, що в постанові КМУ про вакцинацію сказано, що 80% персоналу шкіл має бути вакциновано. Йдеться абсолютно про весь персонал навчального закладу.

Тільки при такому результаті е школи починають працювати з 1 вересня. У разі невідповідності школи з такими вимогами - школа працюватиме в дистанційному режимі.

За дотриманням цього правила повинен стежити директор, який відповідає за все, що відбувається в установі. Органи місцевого самоврядування - виконкоми сільських, селищних, міських рад повинні контролювати самого директора.